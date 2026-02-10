VÍDEO: motorista arranca com carro, porta abre e bebê cai no meio de avenida antes de veículo bater em poste em Sorocaba

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o carro faz a curva e a criança cai no asfalto. Motociclista parou e resgatou o bebê, que foi encaminhado para o hospital.

Um motorista arrancou com o carro após uma briga em um bar e, ao perder o controle da direção, a porta de trás se abriu e um bebê caiu no asfalto. O caso aconteceu na Avenida Edward Fru Fru Marciano da Silva, na noite de domingo (8), zona norte de Sorocaba (SP).

Conforme apurado pelo g1, as pessoas estavam em um bar com música, quando algumas pessoas começaram uma briga. Nas imagens, é possível ver que a porta se abre bruscamente e o bebê é arremessado na via. Um motociclista que estava parado no semáforo conseguiu pegar a criança do asfalto.

Nas imagens obtidas pelo g1, é possível ver que o motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender as vítimas.

A Prefeitura de Sorocaba informou que a criança foi levada primeiro à Unidade Pré-Hospitalar (UPH) do Jardim São Guilherme, e depois encaminhada ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). O g1 apurou que a criança de cinco meses está internada no pronto-socorro infantil, consciente e em observação neurológica. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a criança tem aproximadamente dois anos.

O motorista e a mulher que estava no carro, de 26 anos, também foram socorridos e levados para o CHS. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

A SSP informou que o motorista do carro não tinha habilitação e que o veículo estava com o licenciamento vencido. Ele foi autuado e o carro foi apreendido.

Fonte: G1