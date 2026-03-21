VÍDEO: motociclista é arremessado ao bater na traseira de carro em São José dos Campos, no interior de SP

Um motociclista foi arremessado após bater na traseira de um carro na tarde desta sexta-feira (20), na Avenida George Eastman, em São José dos Campos.
Imagens de câmera de segurança de um comércio no bairro Conj. Res. Trinta e Um de Março mostram o momento em que a moto segue pela via e atinge a parte traseira de um carro branco, às 14h06.
Com o impacto, o motociclista é arremessado e cai no asfalto. A motocicleta fica destruída, com peças espalhadas pela pista. O carro envolvido fica com danos na parte traseira.