De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem corria ao lado de um ônibus do transporte coletivo quando foi atingido. O veículo fazia a linha 64 (Estação Venda Nova/Santo Agostinho).

O atropelamento ocorreu no cruzamento das avenidas Coronel Oscar Paschoal e Presidente Carlos Luz, uma das principais vias de acesso ao estádio.

Ainda segundo a polícia, o motorista do ônibus não percebeu o momento do atropelamento e seguiu viagem. Ele só foi informado sobre o ocorrido após ser interceptado por militares.

Clube lamenta morte

Maicon tinha 21 anos, era sócio do Cruzeiro e morava na Vila Sumaré, na região Noroeste da capital mineira. Em nota publicada nas redes sociais, o clube lamentou a morte do torcedor. “O clube deseja muita força à família e aos amigos neste momento difícil.”

Familiares da vítima estiveram no local para reconhecimento do corpo. Em seguida, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).