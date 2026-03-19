Vídeo mostra homem furtando carteira de motorista morto em acidente em MG

Um vídeo registrou o momento em que um homem furtou a carteira de um caminhoneiro que morreu em um grave acidente na tarde dessa quarta-feira (18/3), na MGC-135, em Montes Claros (MG), no Norte do estado.

O acidente envolveu quatro veículos e aconteceu próximo ao viaduto do entroncamento viário da cidade, na saída para Bocaiuva. Além da morte do motorista da carreta, pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Depois do resgate da vítima, um homem, vestindo camisa preta, se aproximou das ferragens. Ele observa a estrutura destruída e, em seguida, retira a carteira do caminhoneiro em meio ao metal retorcido. Depois, deixa o local.

Um caminhão carregado de cimento, que teria perdido os freios na descida do viaduto, saiu desgovernado no sentido Bocaiuva/Montes Claros, entrou pela contramão e atingiu outros três veículos que seguiam em sentido contrário: outro caminhão, uma Fiat Strada e um Corsa.

Após o choque com os outros veículos, o caminhão carregado de cimento tombou e ainda bateu em uma árvore. O motorista do caminhão, de 52 anos, morreu na hora, e a carga de cimento derramou na lateral da pista. A carga seguia de Vespasiano (Região Metropolitana de Belo Horizonte) para a Bahia, estado onde nasceu o motorista que perdeu a vida na tragédia.

As vítimas com ferimentos foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela concessionária da rodovia (Ecovias Norte de Minas), sendo encaminhadas para hospitais de Montes Claros.