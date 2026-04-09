Vereador é preso preventivamente por suspeita de estupro no Leste de Minas

Prisão preventiva foi cumprida nesta terça-feira (8). Manoel Messias de Almeida, conhecido como Manelzin Do Sindicato (PSD), é vereador da cidade de Ipaba, no Vale do Aço.
A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (8), o vereador Manoel Messias de Almeida (PSD), conhecido como Manelzin Do Sindicato, do município de Ipaba, no Vale do Aço. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, segundo a corporação.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após a vítima, de 20 anos, procurar a unidade policial para relatar um abuso ocorrido em março deste ano. Conforme o caderno investigativo, a conjunção carnal teria ocorrido em um contexto de vulnerabilidade.
Ainda segundo a polícia, a vítima apresentava incapacidade de oferecer resistência em razão de intoxicação alcoólica, potencializada pelo uso de substâncias medicamentosas.