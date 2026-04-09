Vereador é preso preventivamente por suspeita de estupro no Leste de Minas

Em nota à imprensa, a Câmara Municipal de Ipaba informou que a prisão do vereador não tem relação com a atividade parlamentar e que, até a divulgação do comunicado, não havia sido oficialmente notificada pela autoridade policial nem pela defesa. O Legislativo municipal afirmou ainda que aguarda acesso às informações sobre a natureza jurídica da prisão para adotar as providências cabíveis no âmbito administrativo e declarou respeito às decisões das autoridades policiais e judiciais.