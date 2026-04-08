Suspeita de coautoria de homicídio é presa na zona rural de Luisburgo

LUISBURGO – Uma mulher de 33 anos foi presa na manhã desta terça-feira (7), suspeita de participação em um homicídio registrado no Córrego Gameleira de Baixo, zona rural do município.

A ocorrência teve início após acionamento via 190, informando que um homem, identificado como José Geraldo de Carvalho, de 51 anos, havia sido encontrado caído em uma estrada vicinal, com ferimento provocado por disparo de arma de fogo. Uma equipe de saúde esteve no local e constatou o óbito.

Durante os levantamentos iniciais, a Polícia Militar apurou que o crime teria sido motivado por desentendimentos antigos envolvendo divisa de terras. O autor dos disparos, um homem de 36 anos, fugiu após o crime e segue sendo procurado.

No decorrer das diligências, os militares localizaram a mulher apontada como coautora. Com ela, foram apreendidos dois aparelhos celulares. Em um dos dispositivos, segundo a polícia, foi encontrado um vídeo relacionado à ação criminosa.

A suspeita foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, conduzida à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as demais providências.