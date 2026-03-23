Semirreboque se solta e interdita parcialmente a BR-116

MANHUAÇU (MG) – Um semirreboque que se desprendeu de um veículo causou interdição parcial na BR-116, no km 585, na madrugada deste domingo (22), em Manhuaçu.

O caso foi registrado por volta de 1h25, na região do distrito de São Pedro do Avaí. De acordo com as informações, o semirreboque se desatrelou e acabou ficando atravessado na pista.

Com a situação, a rodovia ficou parcialmente interditada. O tráfego de veículos precisou ser desviado pelo acostamento, operando no sistema pare e siga. Antes do amanhecer, o local já estava liberado totalmente.

Fonte: Portal Caparaó