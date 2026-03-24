Facebook Instagram Youtube Twitter

ACESSE:

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
Tantos nomes uma força
Cresol
Tantos nomes uma força
Cresol Mobile

Promotor fala sobre condenação de homem por tentativa de homicídio com motivação política em Dom Cavati

Terminou no final da tarde dessa segunda-feira (23), na Comarca de Inhapim, o julgamento de um dos acusados de uma tentativa de homicídio duplamente qualificada registrada em 2012, no município de Dom Cavati. O réu, atualmente com 36 anos, foi condenado a 17 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão. O caso, que teve grande repercussão à época, voltou ao centro das atenções com a decisão do Tribunal do Júri, que reconheceu a gravidade das circunstâncias envolvidas no crime.

Segundo o Ministério Público, a tentativa de homicídio ocorreu no centro da cidade e teve como motivação desavenças de natureza política. A vítima, hoje com 38 anos, foi perseguida, cercada e violentamente agredida. De acordo com as investigações, ela sofreu diversos golpes na cabeça, além de chutes e agressões com objetos. Mesmo desacordada, continuou sendo atacada, e as agressões só cessaram após a intervenção de moradores que presenciaram a cena.

Ainda conforme a acusação, a vítima ficou internada por 39 dias e sofreu traumatismo craniano grave. Como consequência das agressões, ela passou a conviver com sequelas permanentes, incluindo limitações motoras e cognitivas. O Ministério Público destacou que a intensidade da violência poderia ter resultado em morte, o que não ocorreu devido ao socorro prestado e à ação de terceiros que impediram a continuidade das agressões.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença acatou as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Para a acusação, esses elementos foram determinantes para a condenação. A tese sustentada apontou que o crime só não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agressor, reforçando o entendimento de tentativa de homicídio qualificada.

O promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro destacou a importância da decisão. Segundo ele, o caso evidencia a resposta do Judiciário diante de crimes violentos com motivação banal. O promotor também ressaltou que, mesmo após mais de uma década, o julgamento representa uma forma de reparação à vítima, que teve sua vida profundamente impactada pelas agressões.

O caso foi julgado na 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim. O Ministério Público informou ainda que deve buscar apoio na área da saúde para garantir a continuidade do tratamento da vítima, que segue convivendo com as consequências do crime.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Manchete do dia

Últimas Notícias