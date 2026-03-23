Preso em regime semiaberto foge durante serviço externo em Manhuaçu

Um homem de 38 anos que cumpria pena em regime de recuperação fugiu nesse domingo, 22, durante a realização de serviços externos no bairro do Residencial Clube do Sol, em Manhuaçu.

O indivíduo aproveitou uma brecha durante a atividade externa para se evadir, não sendo mais localizado desde então. A Polícia Militar foi acionada e iniciou imediatamente diligências em diversos pontos da cidade, com buscas em residências de familiares e locais de possível ocultação.

Apesar do intenso rastreamento realizado pelas equipes, o homem não havia sido recapturado até o fechamento desta nota. O registro policial foi encaminhado às autoridades competentes para as providências judiciais e administrativas cabíveis.

Qualquer informação sobre o paradeiro do foragido pode ser repassada às autoridades pelo número 190.

Fonte: Portal Caparaó