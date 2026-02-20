Por um triz, secretário de cultura escapa de ser atropelado por carro desgovernado no interior de MG

Sandro Rios, de 57 anos, sofreu escoriações leves e conseguiu se desvencilhar do veículo. Caso ocorreu em Miradouro, na Zona da Mata mineira.

Um carro desgovernado quase atropelou o secretário de Cultura de Miradouro, na Zona da Mata mineira. Apesar do susto, Sandro Rios, de 57 anos, teve apenas escoriações leves. Uma câmera de monitoramento flagrou o acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista perde a direção, atravessa a rua, atinge uma caminhonete e, por um triz, não acerta o homem que estava na calçada.

Segundo a Polícia Militar, com o impacto, os dois automóveis tiveram apenas danos materiais. O caso aconteceu na segunda-feira (16), na Praça Getúlio Vargas.

Ao g1, Sandro disse que ia em direção à bateria do Bloco do Boi Bumbá quando ouviu o barulho dos pneus e percebeu a aproximação do veículo. Para escapar, correu para o lado, mas o carro avançou novamente.

“Foi nesse momento que pulei para me livrar, mas perdi o equilíbrio e caí. Felizmente, Deus estava comigo e me protegeu de algo mais grave”, disse.

Apesar do susto, o secretário de Cultura contou que sofreu apenas escoriações leves.

“É uma sensação que nem sei explicar. Só depois que tudo passa é possível perceber o quanto poderia ter sido diferente, o quanto poderia ter sido o fim. Só pensei em levantar e encontrar minha família. Moro muito próximo”, completou.

O motorista do carro envolvido se recusou a fazer o teste do bafômetro e recebeu uma multa prevista no Código de Trânsito, cerca de R$ 1.467,35.

Ainda de acordo com a PM, como ninguém se feriu gravemente, a perícia técnica não precisou ser chamada. Os envolvidos receberam orientações sobre como resolver os danos causados.

