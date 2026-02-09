Polícia Militar desarticula ponto de tráfico de drogas em Pingo-D’Água

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos por tráfico ilícito de drogas, na rua José Procópio, em Pingo-D’Água.

A Polícia Militar de Minas Gerais por meio do 62º BPM prendeu dois jovens, de 18 e 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste domingo (08/02), na Rua José Procópio, em Pingo D’Água.

Durante patrulhamento em local alvo de denúncias relacionadas ao tráfico, os militares visualizaram os suspeitos em uma área erma e sem iluminação pública. Ao perceberem a presença policial, ambos demonstraram nervosismo, sendo realizada a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram localizadas porções de entorpecentes e dinheiro em espécie com um dos autores. Após diligências, os militares deslocaram-se até a residência do suspeito, onde foram apreendidos mais materiais ilícitos. Na casa do segundo envolvido, foi localizado um simulacro de arma de fogo.

Ao todo, foram apreendidas 98 buchas de maconha, 67 eppendorfs de cocaína, 31 pedras de crack, um simulacro de arma de fogo e R$ 132,00.

Diante dos fatos, os autores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.