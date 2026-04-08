POLÍCIA MILITAR AGE RÁPIDO E AJUDA SALVAR BEBÊ ENGASGADA

Uma ação rápida e coordenada da Polícia Militar resultou no salvamento de uma bebê de apenas dois meses que se encontrava engasgada, em Piedade de Caratinga.

De acordo com relato do Sargento Adair, Comandante do Destacamento de Piedade de Caratinga que estava de folga, ele e sua esposa foram surpreendidos por uma mãe em estado de desespero, que pedia socorro para a filha.

Diante da gravidade da situação, o militar iniciou imediatamente as manobras de primeiros socorros, enquanto acionava, simultaneamente, uma equipe da Polícia Militar para apoio.

Durante o atendimento inicial, a criança apresentou leves sinais de reação, como movimentação das mãos e eliminação de gases, porém ainda sem resposta significativa, o que exigiu continuidade das manobras.

A equipe policial militar chegou rapidamente ao local e, diante da urgência, a bebê foi embarcada na viatura, momento em que um dos militares da Equipe deu continuidade às técnicas de desobstrução das vias aéreas durante o deslocamento.

Já nas proximidades do Hospital, a criança passou a apresentar sinais mais evidentes de recuperação. A equipe médica já aguardava a chegada da viatura, uma vez que já havia sido realizado contato prévio com a unidade de saúde através do 190, garantindo maior agilidade no atendimento.

Após os cuidados médicos, foi constatado que a bebê estava bem, porém permaneceu sob observação.

Emocionada, a mãe da bebê, senhora Karhen Gabriele expressou profunda gratidão à Polícia Militar, destacando que a rapidez, o profissionalismo e o comprometimento de todos os envolvidos foram decisivos para salvar a vida de sua filha. Segundo ela, a pronta resposta e o cuidado demonstrado pelos militares fizeram toda a diferença em um momento de desespero, transformando angústia em alívio e esperança.