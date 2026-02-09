Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia na Zona Leste

Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que objetos foram apreendidos no local após o trabalho da perícia e da Vigilância Sanitária

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher e a intoxicação de ao menos outras cinco pessoas em uma piscina de uma academia no bairro Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, os responsáveis pelo estabelecimento fecharam o local e saíram sem comunicar as autoridades, mesmo após o atendimento das vítimas.

De acordo com o delegado Alexandre Bento, titular do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), um casal procurou atendimento médico em um hospital de Santo André após passar mal. A mulher não resistiu e morreu, enquanto o marido segue internado em estado grave. A partir desse atendimento, outras vítimas começaram a ser identificadas.

“O que chama a atenção é que a academia fica em frente à delegacia, mas os responsáveis não acionaram a polícia. Eles simplesmente fecharam as portas e abandonaram o local”, afirmou o delegado.

Ainda segundo Bento, a Polícia Civil precisou arrombar o estabelecimento, com apoio do Corpo de Bombeiros, para permitir a entrada da perícia. Amostras da água da piscina foram coletadas para análise, e a Vigilância Sanitária também foi acionada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado pelo 42º DP, que foi comunicado, até o momento, de cinco vítimas, sendo uma fatal. Objetos foram apreendidos no local após o trabalho da perícia e da Vigilância Sanitária, e as investigações continuam.

O caso ocorreu no sábado (7) durante uma aula de natação. Testemunhas relataram um forte cheiro químico na piscina, além de sintomas como queimação nos olhos, nariz e pulmões e episódios de vômito.

A vítima fatal foi identificada como Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu após sofrer uma parada cardíaca. O marido e outros quatro alunos seguem internados, alguns em estado grave.

Em nota enviada à CNN Brasil, a direção da Academia C4 GYM informou que lamenta profundamente o ocorrido em sua unidade. Veja nota:

“A direção da Academia C4 GYM lamenta profundamente o ocorrido em sua unidade no último sábado (07/02), informa que prestou imediato atendimento a todos os envolvidos e que tem mantido contato direto com as pessoas a fim de oferecer todo o suporte. Reforça, ainda, que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, contribuindo com tudo aquilo que for necessário.”

Fonte: CNN Brasil