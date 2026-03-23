Polícia Civil prende suspeito de latrocínio contra taxista de Matipó

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, na última sexta-feira (20/3), um homem, de 30 anos, investigado pela morte de um taxista, de 71. O suspeito foi localizado escondido no porão de um hotel no centro de Manhuaçu, na Zona da Mata.

O crime ocorreu no último dia 13. Segundo as investigações, realizadas pela Delegacia em Matipó, o homem solicitou uma corrida de táxi com destino a Santa Margarida, distante cerca de 14 quilômetros. Ao término da viagem, ele teria atacado o motorista com golpes de faca no pescoço para levar o celular da vítima. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o investigado fugiu para a cidade de Reduto e, posteriormente, para Manhuaçu. A prisão foi possível após o compartilhamento de informações entre as delegacias em Matipó e Santa Margarida, com o apoio da equipe da Delegacia Regional em Manhuaçu, que realizou a captura assim que o paradeiro do suspeito foi determinado.

O homem foi conduzido à unidade policial e, após os procedimentos de polícia judiciária, encaminhado ao sistema prisional.