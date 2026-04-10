Polícia Civil de Manhuaçu prende suspeito de homicídio brutal em Luisburgo três dias após o crime

MANHUAÇU/LUISBURGO – A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta sexta-feira (10), um homem investigado por um homicídio qualificado ocorrido na zona rural de Luisburgo, na região do Córrego Gameleira. O crime foi registrado na manhã da última terça-feira (7).

De acordo com as investigações, o suspeito, que é vizinho da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo pelas costas após uma discussão e, em seguida, desferiu diversos golpes com uma pedra, causando a morte ainda no local.

A apuração conduzida pela equipe de homicídios da Delegacia Regional de Manhuaçu aponta que autor e vítima mantinham um histórico de desentendimentos relacionados à divisa de propriedades rurais e ao uso de uma estrada de acesso comum. No dia anterior ao crime, inclusive, ambos haviam participado de uma audiência judicial sobre o conflito.

Segundo a Polícia Civil, no momento dos fatos houve nova discussão, que evoluiu para agressões. Testemunhas relataram ter ouvido o disparo e os golpes, além de indicarem que o suspeito teria confessado o crime logo após a ação. Ao ser preso, ele confirmou a autoria e a motivação ligada à disputa de terras.

Um dos principais elementos que reforçam a investigação é um vídeo registrado pela própria vítima, encontrado no aparelho celular apreendido pela polícia. As imagens mostram a discussão e as agressões, sendo posteriormente analisadas pela perícia, o que corroborou as demais provas reunidas no inquérito.

Durante a prisão, os policiais também apreenderam a arma de fogo utilizada no crime, que será submetida a exames periciais.

Resposta rápida

A Polícia Civil destacou a rapidez na elucidação do caso. Peritos e investigadores estiveram no local do crime logo após o ocorrido, realizando a coleta de provas, ouvindo testemunhas e atuando de forma integrada com a Polícia Militar.

A prisão cautelar foi solicitada já na manhã seguinte ao crime e contou com manifestação célere do Ministério Público e do Poder Judiciário, permitindo a captura do suspeito em apenas três dias.

O delegado regional de Manhuaçu, Almir Fraga Lugon, que também está à frente da Delegacia de Homicídios, ressaltou a importância da atuação conjunta. Segundo ele, a parceria entre Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Judiciário foi fundamental para dar uma resposta rápida à sociedade.

Ele também destacou o empenho da equipe, composta por peritos, investigadores, escrivães e médicos-legistas, e afirmou que a intenção é manter a presença ativa em ocorrências de homicídio na região, garantindo agilidade nas investigações e contribuindo para a paz social.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que seguirá atuando na investigação criminal de forma eficiente, com foco na redução da criminalidade e no fortalecimento das políticas de segurança pública.