PM RECUPERA VEÍCULO FURTADO APÓS ACIDENTE E SEGUE EM RASTREAMENTO PARA IDENTIFICAR AUTOR

Na madrugada desse sábado (11), por volta das 5h25, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de furto de veículo, na Avenida Marechal Deodoro, no Centro de Caratinga.

No local, a vítima relatou aos militares que estava em um estabelecimento comercial e não soube precisar se havia perdido a chave do veículo ou se ela teria sido subtraída enquanto permanecia no balcão. Posteriormente, seu automóvel, um Toyota Corolla de cor prata, foi furtado.

Mais tarde, a Polícia Militar recebeu informação sobre um acidente com capotamento ocorrido na MG-425, rodovia que liga Caratinga às cidades de Entre Folhas/Vargem Alegre, envolvendo um veículo com as mesmas características.

Durante as diligências, os militares confirmaram que o veículo acidentado era o mesmo que havia sido furtado em Caratinga.

O veículo foi recuperado, apreendido e removido ao pátio credenciado.

A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar e prender o autor.