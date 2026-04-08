PM recupera três motos

Veículos foram localizados na Portelinha e em conjunto habitacional; uma quarta motocicleta foi apreendida

CARATINGA – Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de três motocicletas furtadas e roubadas na região de Caratinga, nesta terça-feira (7). Os veículos foram localizados na comunidade da Portelinha, também conhecida como Córrego Boa Vista, e em um imóvel no residencial Esperança 4. Durante a operação, uma quarta motocicleta também foi apreendida.

De acordo com o sargento Henrique, a operação teve início após uma sequência recente de furtos e roubos de motocicletas registrados tanto no perímetro urbano quanto em distritos do município.

“Já tínhamos conhecimento de alguns furtos e roubos recentes na região e, com base em informações e em locais onde normalmente esses veículos são ocultados, passamos a diligenciar pela região da Portelinha”, explicou.

Durante as buscas, os militares identificaram marcas de entrada em uma área de vegetação. Ao seguirem o rastro, localizaram duas motocicletas escondidas no local. Uma delas havia sido furtada no último fim de semana no distrito de Patrocínio. A outra era produto de roubo ocorrido na Estrada da Água Santa, que liga ao distrito de Dom Lara.

As diligências continuaram e, com o apoio de informações repassadas por moradores, os policiais chegaram até um apartamento no residencial Esperança 4. No imóvel, que apresentava sinais de uso por indivíduos ligados a crimes diversos, foi encontrada uma terceira motocicleta. O veículo havia sido roubado na última quinta-feira, às margens da BR-116, em ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal.

Ao final da operação, três motocicletas com registro de furto ou roubo foram recuperadas. Uma quarta foi apreendida.

Segundo o sargento Henrique, há diferentes destinações para veículos subtraídos. “Em alguns casos, são utilizados para a prática de outros crimes, como roubos ou até crimes contra a vida. Em outras situações, são levados para desmanche e venda de peças, que acabam gerando lucro para os envolvidos”, destacou.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.