PM promove palestra sobre prevenção à violência doméstica em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão, realizou na manhã desta segunda-feira (23) uma palestra sobre prevenção à violência doméstica na Escola Estadual Monsenhor Rocha.

A ação integrou a “Operação Mês da Mulher” e reuniu cerca de 300 participantes, entre alunos do ensino fundamental e médio, além de servidores da instituição.

O objetivo da iniciativa foi promover a conscientização, especialmente entre os jovens, sobre a importância do respeito nas relações familiares e a prevenção de conflitos no ambiente doméstico.

Durante a palestra, os militares abordaram as diferentes formas de violência doméstica — física, psicológica, moral, patrimonial e sexual — além dos impactos causados às vítimas e à sociedade.

Também foram destacadas a importância da denúncia e as formas de acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao final, os estudantes receberam orientações sobre os canais disponíveis para denúncia e informações sobre a atuação das forças de segurança na proteção às vítimas.

A atividade foi conduzida pela equipe da Rádio Patrulha de Proteção à Mulher (RPPM), com participação da sargento Cássia e do cabo Mário Henrique, além dos policiais do destacamento local, sargento Márcio e soldado Simão.