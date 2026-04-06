PM procura por autores de roubo e furto de motocicletas no distrito de Patrocínio, em Caratinga

A Polícia Militar registrou na noite desse domingo (5), duas ocorrências distintas envolvendo motocicletas no distrito de Patrocínio, em Caratinga.

A primeira ocorrência trata-se de um roubo registrado por volta das 20h30, na Rua Manoel Dias. Um jovem de 18 anos estava nas proximidades da praça do distrito com sua motocicleta, quando foi abordado por dois indivíduos em outra moto, sendo que o passageiro estava armado e anunciou o assalto, ordenando que a vítima entregasse a moto de cor vermelha, modelo CG 160 Start e o capacete.

Durante o atendimento dessa ocorrência, militares foram informados sobre um furto de motocicleta ocorrido minutos antes, na mesma via. No local, a segunda vítima, um homem de 24 anos, relatou que havia estacionado sua motocicleta Honda/CG 160 Start, também de cor vermelha, em frente à residência, e ao retornar percebeu que o veículo havia sido subtraído.

A Polícia Militar segue em rastreamento e reforça a importância da colaboração da população. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181 ou pelo 190.