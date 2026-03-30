PM PROCURA AUTORES DE HOMICÍDIO TENTADO NO BAIRRO ESPERANÇA, EM CARATINGA

No final da noite desse domingo (29), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma tentativa de homicídio, no bairro Esperança, em Caratinga.

Deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora uma vítima de 25 anos, alvejada por disparo de arma de fogo na região da coxa esquerda. Segundo relato, a vítima encontrava-se em sua residência, localizada na Rua João Tiola, quando foi chamada pelo nome e, ao abrir a porta, foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo.

Após ser atingida, a vítima foi socorrida por terceiros até o hospital, onde recebeu atendimento médico, não correndo risco de morte.

Os militares encontraram imagens de câmeras de segurança, nas quais é possível visualizar dois autores, sendo que um deles efetuava os disparos. Após a ação criminosa, os suspeitos evadiram do local.

Questionada, a vítima informou não reconhecer os autores e relatou não ter sofrido ameaças anteriores.

A Polícia Militar segue em diligências com o objetivo de identificar e prender os autores.