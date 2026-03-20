PM prende suspeito de furto em escola e recupera televisão em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO — A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, na manhã desta quinta-feira (19), um homem suspeito de envolvimento em um furto ocorrido em uma instituição de ensino em Bom Jesus do Galho. Durante a ação, uma televisão foi recuperada.

Segundo informações do 62º Batalhão da Polícia Militar, o crime foi registrado na Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria, localizada no Centro da cidade. No local, os militares constataram que duas salas de aula haviam sido arrombadas, com vidros de janelas quebrados, e que dois aparelhos de televisão foram furtados.

Imagens do sistema de monitoramento permitiram a identificação dos suspeitos: um homem de 26 anos e um adolescente de 14 anos, que teriam invadido a escola durante a madrugada e deixado o local carregando os equipamentos.

De posse das informações, equipes policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito maior de idade, que teve a participação confirmada no crime. Durante a abordagem, uma das televisões furtadas foi recuperada.

A perícia técnica esteve no local para realização dos trabalhos de praxe e coleta de vestígios que irão auxiliar na investigação.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

As buscas continuam com o objetivo de localizar o adolescente envolvido e recuperar o segundo aparelho furtado.