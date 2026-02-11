PM prende homem por tráfico de drogas em Ipanema

A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (10), um homem de 22 anos durante operação voltada ao combate ao tráfico de drogas no município de Ipanema.

A ação ocorreu após denúncias indicarem que o suspeito estaria comercializando substâncias entorpecentes. Durante diligências, os militares localizaram o indivíduo transitando em uma bicicleta e visualizaram o momento em que ele dispensou um objeto ao perceber a aproximação policial. Nas proximidades, foi encontrada uma pedra de substância semelhante ao crack.

Em continuidade às diligências, e com autorização do responsável pelo imóvel, foram realizadas buscas na residência do autor, onde os policiais localizaram mais oito pedras de crack, dois aparelhos celulares, R$ 210,00 em dinheiro, materiais utilizados para embalar drogas e um pé de maconha.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que contribuem diretamente para o enfrentamento ao tráfico de drogas e para a promoção da segurança da comunidade.