PM prende foragido da justiça e apreende drogas durante operação na BR-474, em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA- Na noite dessa quarta-feira(18), Polícia Militar realizou a prisão de um foragido da Justiça durante operação na rodovia BR-474, KM 151, em Piedade de Caratinga.

A ação ocorreu durante operação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária de Caratinga e o Destacamento da Polícia Militar de Piedade de Caratinga, ocasião em que foi realizada a abordagem a um transeunte de 24 anos.

Após consulta aos sistemas informatizados, foi constatado mandado de prisão em aberto, referente à regressão de regime por crime de furto, cometido no município de Ipatinga.

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

Em outra ocorrência um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas.

Durante a busca pessoal no passageiro, foram localizados entorpecentes, sendo 34 porções de cocaína e quatro pedras de crack, acondicionados em uma sacola plástica, caracterizando o tráfico de drogas. Foi apurado que o condutor da motocicleta atuava como mototaxista, não possuindo envolvimento com o crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.