PM prende dois foragidos da Justiça em ações na região

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu dois homens com mandados de prisão em aberto em ocorrências distintas registradas entre os dias 10 (sexta-feira) e 11 (sábado), nos municípios de Piedade de Caratinga e Santa Rita de Minas.

A primeira prisão ocorreu na manhã de sexta-feira (10), por volta das 10h30, no Centro de Piedade de Caratinga. De acordo com a PM, a equipe recebeu informações via 190 sobre a existência de um mandado de prisão em desfavor de um homem de 41 anos.

Os militares iniciaram diligências imediatamente e conseguiram localizar e abordar o suspeito. Após a confirmação da ordem judicial, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Já a segunda ocorrência foi registrada na noite de sábado (11), no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas. Durante patrulhamento de rotina, a equipe policial abordou um homem de 44 anos em atitude suspeita.

Após consulta ao sistema informatizado, foi constatado que também havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Diante da situação, o indivíduo foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

As ações integram o trabalho contínuo da Polícia Militar no cumprimento de mandados judiciais e no reforço à segurança na região.