PM prende autor por receptação e recupera moto furtada

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 22 anos por receptação, além da recuperação de uma motocicleta furtada, no centro de Caratinga.

Após a notícia de um furto de motocicleta ocorrido na cidade de Ipatinga, os militares receberam denúncia de que o veículo estaria circulando em Caratinga. Diante disso, foram realizadas diligências que culminaram na localização e abordagem do veículo.

O condutor foi abordado e, após verificação, constatou-se que a motocicleta possuía registro de furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de receptação, sendo ele conduzido à Delegacia de Polícia Civil.