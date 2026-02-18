PM apreende drogas durante bloco de carnaval em Raul Soares

Dois homens foram presos na noite deste sábado (14), durante um bloco de carnaval realizado no Parque de Exposições, na Avenida Professora Elza Bacelar, em Raul Soares.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão da PM, a ocorrência foi registrada por volta das 19h35, durante policiamento ostensivo no evento.

Segundo a corporação, os militares visualizaram um indivíduo de 29 anos em atitude suspeita, aparentando fazer uso de substância ilícita em meio à multidão. Ao ser realizada a abordagem, foi constatado que ele portava 09 comprimidos semelhantes à substância conhecida como ecstasy, que estavam no bolso traseiro de sua bermuda.

Durante a intervenção, o irmão do suspeito, de 31 anos, passou a acompanhar a guarnição e apresentou comportamento exaltado, o que motivou também a sua abordagem. Com ele, os policiais localizaram um recipiente contendo substância semelhante a lança-perfume (loló).

Conforme relato dos próprios envolvidos, as substâncias seriam destinadas ao consumo pessoal.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos dois homens, que foram conduzidos ao quartel da Polícia Militar para registro da ocorrência. Posteriormente, eles foram encaminhados à Polícia Civil de Minas Gerais para as providências cabíveis.

As substâncias foram apreendidas.