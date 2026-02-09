Piloto é preso dentro de avião no aeroporto de Congonhas suspeito de manter rede de abuso sexual infantil

Segundo as investigações, ele levava para motéis menores de idade com documento falso. Uma mulher de 55 anos também foi presa acusada de aliciar as próprias netas.

Um piloto da companhia aérea Latam foi preso na manhã desta segunda-feira (9) dentro de um avião no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, acusado de manter uma rede de abuso sexual de menores de idades havia oito anos.

Ele já estava na cabine da aeronave, que ia para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando foi abordado pelos policiais civis. A operação, batizada de Apertem os Cintos, investiga, entre outros crimes, estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de criança e adolescente.

Segundo as investigações da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o homem, Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, é suspeito de participar da rede de exploração de pornografia infantil e estupro de vulnerável há pelo menos oito anos. Ele foi levado para o DHPP. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.

Os policiais apuraram que ele levava para motéis menores de idade com documento falso. Uma mulher de 55 anos também foi presa acusada de aliciar suas próprias netas de 10, 12 e 14 anos para o piloto em troca de pagamento. Havia mandados de prisão temporária contra ambos.

Além disso, a operação cumpre oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados na capital paulista e na cidade de Guararema, na Região Metropolitana, onde o piloto mora.

Segundo a polícia, “as provas colhidas até o momento mostram que os crimes investigados integram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil, com indícios de habitualidade, divisão de funções e atuação coordenada entre os envolvidos”.

Em nota, a Latam Airlines Brasil informou que “que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações”.

A companhia disse ainda que “repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta”.

Segundo a empresa, o voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), que seria feito pelo piloto preso, operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

A reportagem também entrou em contato com a Aena, concessionária que administra o aeroporto, e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aguarda retorno.

Fonte: G1