Passageiros ficam quase 20 horas à espera de socorro após ônibus quebrar na BR-116

Cerca de 35 passageiros, entre crianças, adultos e idosos, enfrentam uma situação de abandono após o ônibus em que viajavam apresentar defeito na BR-116, na altura de Ubaporanga. O coletivo, pertencente à empresa J e G Turismo, saiu do Rio de Janeiro com destino à Paraíba e quebrou por volta das 19h de ontem.

Após o incidente, os passageiros foram encaminhados para a base da concessionária EcoRioMinas, onde permanecem há quase 20 horas aguardando a solução do problema para que possam seguir viagem.

A equipe de reportagem do Diário de Caratinga esteve no local e acompanhou a indignação dos viajantes. Segundo relatos, a empresa responsável pelo transporte não prestou assistência adequada, deixando os passageiros sem apoio básico, como alimentação e local apropriado para descanso.

Entre os afetados estão famílias com crianças e idosos, o que agrava ainda mais a situação. Muitos relatam cansaço, insegurança e revolta diante da falta de informações e de providências por parte da empresa.