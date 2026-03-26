OPERAÇÃO DUAS RODAS

Presença ostensiva nas rodovias federais que cortam Caratinga, Manhuaçu e Governador Valadares resultou em autuações, prisões e redução de riscos no trânsito

CARATINGA – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou, entre os dias 17 e 19 de março, a fiscalização de motocicletas e motonetas nas rodovias federais da região, dentro da Operação Duas Rodas. A ação integra uma estratégia nacional voltada à preservação de vidas, redução de sinistros e combate à criminalidade. Nesta semana, a PRF divulgou balanço oficial da operação.

Durante os três dias de operação, foram fiscalizados 531 veículos, sendo 395 motocicletas, e abordadas 554 pessoas. Também foram realizados 75 testes de alcoolemia, reforçando o foco na prevenção de acidentes relacionados ao consumo de álcool.

A fiscalização teve como alvo principal condutas de risco, como ausência de capacete, irregularidades na documentação, condução por motoristas inabilitados e uso de celular ao volante.

Ao todo, foram lavrados 353 autos de infração. Entre as irregularidades mais comuns estão falhas em equipamentos de segurança, condução sem calçados adequados e veículos em mau estado de conservação.

Outro dado relevante foi o número de condutores irregulares: 41 motoristas trafegavam sem habilitação, além de registros de CNHs vencidas ou incompatíveis com a categoria exigida.

A operação também resultou na remoção de 91 veículos e no recolhimento de 49 documentos.

No campo criminal, cinco pessoas foram presas, incluindo o cumprimento de dois mandados de prisão e o registro de três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Também foram identificadas irregularidades no transporte de carga, com mais de 14 toneladas de excesso de peso.

Apesar do volume de infrações, um dado positivo chamou a atenção: nenhum acidente foi registrado nos trechos fiscalizados durante o período, resultado atribuído à presença ostensiva da PRF.

FISCALIZAÇÃO TEM FOCO EDUCATIVO

Durante a operação em Caratinga, o policial rodoviário federal Rhodes destacou que a iniciativa ocorre de forma periódica e estratégica em Minas Gerais, com foco em regiões com maior índice de acidentes e ocorrências criminais.

Segundo ele, embora a operação seja direcionada às motocicletas, outras abordagens são realizadas conforme a necessidade. “A PRF não atua apenas de forma repressiva. O principal objetivo é educativo. A penalização ocorre quando as infrações são constatadas”, explicou.

O agente ressaltou que a presença da polícia nas rodovias tem impacto imediato na redução de irregularidades, acidentes e crimes.

Ele também apontou desafios enfrentados pela corporação, como o efetivo reduzido, que em alguns momentos leva ao fechamento da unidade operacional em Caratinga — fator que pode contribuir para o aumento de irregularidades na região.

A Operação Duas Rodas, segundo a PRF, é realizada em períodos estratégicos ao longo do ano, com o objetivo de reforçar a segurança viária e reduzir índices de acidentalidade.

BOX –

NÚMEROS DA OPERAÇÃO

531 veículos fiscalizados

395 motocicletas abordadas

554 pessoas fiscalizadas

353 autos de infração

91 veículos removidos

49 documentos recolhidos

75 testes de alcoolemia realizados

41 condutores sem habilitação

5 pessoas presas

+14 toneladas de excesso de carga

Categorias:

Veículos fiscalizados: 531

Motocicletas: 395

Pessoas abordadas: 554

Autos de infração: 353

Veículos removidos: 91

Testes de alcoolemia: 75