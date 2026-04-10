Novo cangaço em MG: vídeo mostra explosão e bandidos sendo atingidos

Vídeo obtido pela Itatiaia mostra o momento exato da explosão da agência do Banco do Brasil da cidade de Guidoval, na Zona da Mata de Minas, na madrugada desta sexta-feira (10). As imagens mostram que pelo menos dois bandidos, que estavam encapuzados, foram atingidos pelos estilhaços. Um deles foi arremessado para o meio da rua. O crime é chamado de novo cangaço.

O vídeo mostra que o criminoso se levanta em meio à poeira e caminha mancando. Não há informações sobre presos nem se o grupo conseguiu levar dinheiro. O vídeo obtido pela Itatiaia mostra outros dois bandidos levando algo para um Fiat Fiorino.

Bandidos fortemente armados cercaram parte da cidade, deram tiros e explodiram a agência do Banco do Brasil do município, por volta das 2h30.