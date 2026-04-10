Novo cangaço em MG: vídeo mostra explosão e bandidos sendo atingidos

Bandidos fortemente armados cercaram parte da cidade de Guidoval, deram tiros e explodiram a agência do Banco do Brasil
Vídeo obtido pela Itatiaia mostra o momento exato da explosão da agência do Banco do Brasil da cidade de Guidoval, na Zona da Mata de Minas, na madrugada desta sexta-feira (10). As imagens mostram que pelo menos dois bandidos, que estavam encapuzados, foram atingidos pelos estilhaços. Um deles foi arremessado para o meio da rua. O crime é chamado de novo cangaço.
O vídeo mostra que o criminoso se levanta em meio à poeira e caminha mancando. Não há informações sobre presos nem se o grupo conseguiu levar dinheiro. O vídeo obtido pela Itatiaia mostra outros dois bandidos levando algo para um Fiat Fiorino.
Bandidos fortemente armados cercaram parte da cidade, deram tiros e explodiram a agência do Banco do Brasil do município, por volta das 2h30.
A Itatiaia entrou em contato com o Banco do Brasil e com a Polícia Federal (PF) e aguarda retorno.
Novo cangaço
O novo cangaço é um crime cometido por grupos armados que invadem cidades, dominam a população, atacam sedes da polícia e explodem agências bancárias. O termo é usado para designar ações violentas que ocorrem no Brasil desde os anos 1990.