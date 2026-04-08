Negociação ilegal de armas é interrompida e dois homens são presos em Divino

DIVINO – Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na terça-feira (7), durante a interrupção de uma negociação ilegal de armas de fogo na zona rural do município. A ocorrência foi registrada na região do Córrego Frossard.

Segundo informações levantadas pelos militares, no local estaria ocorrendo a comercialização clandestina de armamentos. Durante a ação, três indivíduos foram abordados.

Com um dos suspeitos, foram encontrados dois revólveres calibre .32. No decorrer das diligências, os policiais localizaram ainda um terceiro revólver calibre .22, já municiado, no interior de um dos veículos utilizados pelo grupo.

Foram apreendidos três revólveres, sendo dois de calibre .32 e um de calibre .22, além de R$ 5 mil em dinheiro, valor que, conforme apurado, seria utilizado na negociação ilegal.

Diante dos fatos, dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. O terceiro abordado foi liberado após os procedimentos iniciais.