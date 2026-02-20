Mulher esfaqueia companheiro após desentendimento causado por mensagens no celular

CARATINGA – Uma discussão entre um casal terminou em violência na tarde desta quinta-feira (19), na Portelinha. Uma mulher foi conduzida à delegacia após esfaquear o companheiro durante um desentendimento dentro da residência.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o conflito teve início após o homem ter acesso a mensagens no celular da companheira, o que teria provocado ciúmes e dado origem a uma discussão.

Segundo o capitão Christófori, a mulher alegou ter reagido a uma agressão. “Fizemos contato com a companheira desse rapaz que tomou a facada. Apurou-se que o motivo iniciou com uma discussão após ele ter acesso a uma mensagem no celular dela, o que gerou ciúme. A autora alega que foi agredida com um empurrão e, para se defender, desferiu um golpe com uma faca de cozinha, uma faca de serrinha”, explicou.

Ainda conforme o oficial, após o ferimento, o próprio homem deixou o local em busca de atendimento médico.

Inicialmente, no entanto, ele apresentou outra versão aos militares. “Quando fomos pegar a versão com ele, não contou a mesma história. Disse que havia se machucado durante o serviço, mas a verdade dos fatos veio à tona conforme relatado pela companheira”, afirmou o capitão.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Segundo a equipe médica, ele sofreu uma lesão considerada leve, mas permanecia sob acompanhamento de um cirurgião e poderia passar por procedimento complementar.

Histórico de ocorrências

De acordo com o capitão Christófori, o casal já era acompanhado anteriormente em razão de conflitos. “A PM já tem conhecimento de registros anteriores envolvendo os dois, inclusive com fatos relacionados à Lei Maria da Penha, acompanhados pela nossa equipe”, disse.

Ele também destacou o trabalho preventivo realizado pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. “Todo fato relacionado à violência contra a mulher passa por uma triagem. Nossa equipe faz contato com a vítima e oferece acompanhamento preventivo, com todos os protocolos, justamente para evitar novas ocorrências e situações mais graves”, ressaltou.

A mulher foi conduzida à Polícia Civil de Minas Gerais por lesão corporal. O homem também deverá prestar esclarecimentos após receber alta médica, uma vez que há relato de agressão mútua.

O caso segue sob investigação.