Mulher é presa por tráfico de drogas em Santa Rita de Minas

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 20 anos por tráfico ilícito de drogas, na rua Pastor Sebastião Lino, bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, as equipes realizaram cerco e adentraram o imóvel alvo da operação. No local, foram apreendidas 19 pedras de crack, seis buchas de maconha, três porções de cocaína, quatro aparelhos celulares e um rolo de plástico filme, materiais comumente utilizados no comércio de entorpecentes.

Um homem de 26 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico e apontado como autor de tentativa de homicídio registrada em 2026, não foi localizado e permanece foragido da Justiça.

Diante dos fatos, a autora foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.