Mulher condenada por homicídio é presa em São João do Oriente

A Polícia Militar realizou o cumprimento de mandado de prisão definitiva em desfavor de uma mulher de 29 anos, em São João do Oriente.

A ordem judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, refere-se à condenação definitiva por homicídio, determinando o cumprimento do restante da pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado.

Após diligências e confirmação da identidade, a autora foi localizada, cientificada do teor da decisão judicial e presa. Em seguida, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

Após os procedimentos de praxe, a autora foi encaminhada ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.