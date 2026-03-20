MPMG denuncia 13 pessoas por tentativa de homicídio no município de Reduto

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou 13 pessoas por tentativa de homicídio no município de Reduto, na Zona da Mata. Os crimes ocorreram por motivo torpe, com emprego de arma de fogo, corrupção de menores de 18 anos e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Eles também são acusados pela 1ª Promotoria de Justiça de Manhuaçu de integrarem organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, ao comércio ilegal de armas de fogo e à prática de crimes contra a vida na região. Todos os denunciados encontram-se atualmente presos.

De acordo com a denúncia, em janeiro deste ano, os acusados, em companhia de dois adolescentes, estavam num bar quando dois homens chegaram numa moto. Após serem confundidos com integrantes de facções rivais, eles foram abordados, agredidos e ameaçados de morte com arma de fogo.

Segundo as investigações, as vítimas também foram amarradas e levadas a um viaduto próximo ao bar para serem assassinadas. Um deles chegou a ser baleado nas costas e no pescoço, e o outro, após ouvir os disparos, conseguiu se soltar das amarras e correu, não foi atingido pelos tiros disparados

Os denunciados ainda teriam subtraído das vítimas, durante a abordagem, moto, aparelhos celulares, relógios e uma correntinha com pingente. Segundo o MPMG, os crimes de homicídio só não se consumaram, porque uma das vítimas recebeu socorro médico eficaz, e a outra fugiu e não foi atingida pelos disparos.