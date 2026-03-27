Motorista flagra momento em que motorista de caminhão perde freio e tomba na pista

Na tarde desta quinta-feira (26), uma motorista flagrou o momento em que um caminhão sem freio tombou na serra de Piedade de Caratinga.

Um ato de habilidade e rapidez evitou uma possível tragédia no início da Serra de Piedade, na BR-474, nas proximidades da entrada da BR-116. Um caminhão carregado com produtos alimentícios tombou após apresentar falha no sistema de freios, mas a condução precisa do motorista impediu consequências mais graves.

De acordo com o caminhoneiro, Roberto, o problema começou ainda no alto da serra. “Lá em cima faltou freio. Eu pisei no freio e ele foi faltando. Estava com o freio do motor puxado, mas não teve jeito. Quando pisei, o freio foi lá embaixo”, relatou.

Diante da perda de controle, ele precisou agir rapidamente para reduzir a velocidade do veículo. A estratégia foi direcionar o caminhão para fora da pista, evitando que ele seguisse desgovernado. “Tentei jogar para a ribanceira para ver se diminuía a velocidade. Se eu jogasse para o lado esquerdo era um barranco. Joguei para o outro lado. A intenção era fazer ele perder força. Ele subiu no barranco e tombou. Graças a Deus conseguiu parar”, contou.

O veículo transportava produtos frios, como iogurtes e carnes, e seguia de Piedade de Caratinga para um distrito de Ubaporanga. O motorista estava acompanhado de um ajudante. Apesar do impacto, os dois escaparam praticamente ilesos. “Graças a Deus não aconteceu nada, nem arranhão. Só o ajudante está com um pouco de dor nas costas, provavelmente na hora do tombamento”, disse.

Durante a descida, o caminhoneiro ainda precisou lidar com outros veículos na pista. “Encontrei com um carro e uma moto. Consegui desviar deles e depois joguei de novo no barranco. Deu certo, graças a Deus”, afirmou.

Segundo o motorista, a maior preocupação era evitar que o caminhão alcançasse a BR-116, onde o fluxo intenso poderia resultar em um acidente de grandes proporções. “Se ele descesse direto, poderia pegar carreta, moto, pedestre… a tragédia seria maior”, destacou.

O caminhão só parou após subir um pequeno barranco às margens da rodovia e tombar. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.