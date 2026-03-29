Motorista é flagrado várias vezes invadindo a contramão na serra de Piedade

O motorista de um carro foi flagrado várias vezes invadindo a contramão na BR-474, na tarde deste sábado (28), em Caratinga. A situação foi flagrada de dentro de um outro carro e mostra o veículo à frente várias vezes invadindo a pista contrária.

O veículo estava descendo a serra de Piedade, seguindo em direção a Caratinga. O carro invade completamente a contramão e retorna para a mão correta da rodovia. Os atos de imprudência só terminaram nas proximidades do trevo da BR-116, onde uma fila de veículos já estava formada.

Os ocupantes do carro que registraram a situação disseram que o motorista do veículo à frente parecia estar sob efeito de álcool, mas por sorte nenhum incidente foi registrado.