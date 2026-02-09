Motorista atropela cachorro em Inhapim e não presta socorro

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um veículo atropelando um cachorro no bairro São Lucas, na Avenida Lurdes da Cruz, na noite do último sábado (7). De acordo com informações iniciais, a condutora seria uma mulher. Após o impacto, o cachorro aparece levantando e saindo andando, o que inicialmente gerou a impressão de que ele não teria sofrido ferimentos graves. No entanto, moradores da região relataram que procuraram o animal após assistirem ao vídeo, mas não conseguiram localizá-lo, aumentando a preocupação sobre seu estado de saúde. Moradores da via relatam indignação com a situação, especialmente pela possibilidade de o animal não ter recebido socorro. Eles cobram mais atenção e responsabilidade no trânsito, destacando que a avenida tem fluxo constante de pedestres e animais. É importante ressaltar que atropelar animal e não prestar socorro pode configurar crime, conforme a legislação ambiental. Ainda assim, não é possível afirmar se o atropelamento ocorreu por descuido ou de forma intencional, motivo pelo qual o caso deve ser tratado com cautela. A situação serve como alerta aos condutores para redobrar a atenção ao manobrar veículos.