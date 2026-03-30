Motor de avião que ia para os EUA explode após decolagem no Aeroporto de Guarulhos; aeronave fez pouso de emergência

Aeronave da Delta Air Lines seguiria para Atlanta (EUA) e precisou fazer pouso de emergência na noite deste domingo (29). Ninguém se feriu, mas o incidente causou atrasos e remanejamento de passageiros no aeroporto.
O motor de um avião explodiu logo após a decolagem no Aeroporto de Guarulhos, na noite do último domingo (29). O piloto precisou fazer um pouso de emergência e ninguém ficou ferido.
O avião decolou às 23h49 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, e, após segundos, houve uma explosão no motor do lado esquerdo.
Com as explosões, parte do material chamuscado caiu no gramado ao lado da pista e iniciou um incêndio numa área de mata.
A torre de controle do Aeroporto de Guarulhos percebeu o ocorrido e comunicou o piloto, que precisou retornar à pista. O voo estava lotado, com 272 passageiros e 14 tripulantes.