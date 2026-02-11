Facebook Instagram Youtube Twitter

Morre trabalhador eletrocutado em obra

Na última sexta-feira(6), um acidente de trabalho foi registrado na rua Antônio Catucá, no bairro Dário Grossi. Cleder dos Santos Bonifácio, conhecido como “Dão”, trabalhava em uma construção, quando teria encostado em um fio de alta tensão, foi eletrocutado, e caiu de um altura aproximada de três metros. Cleder sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiro Militar. Porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu nessa terça-feira(10). O velório está acontecendo hoje, na Capela Velório do Bairro Esperança.

