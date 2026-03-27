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Morre motorista da caminhonete envolvida em acidente na MG-108

LAJINHA (MG) – O motorista da caminhonete envolvida no acidente com um ônibus na MG-108, na manhã desta quinta-feira, 26/03, faleceu. Francis Luiz de Oliveira Cruz foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O jovem envolveu-se em um acidente automobilístico na rodovia MG-108, no trecho que liga Lajinha ao trevo de Durandé. Apesar de ter recebido atendimento médico imediato, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito durante a tarde.

Em nota, a Administração de Lajinha manifestou seu sentimento de pesar: “Neste momento de dor e consternação, solidarizamo-nos com familiares e amigos, rogando a Deus que console os corações enlutados. Que as boas lembranças de Francis permaneçam vivas na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e com ele conviver no seu dia a dia”.

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