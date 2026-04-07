Moradores se aglomeram em carreta frigorífica tombada na BR-116 em Catuji após liberação de carga perecível

Um acidente envolvendo uma carreta câmara fria foi registrado na tarde desta segunda-feira (06) na BR-116, próximo à chegada de Catuji.

De acordo com informações, o veículo saiu da pista, caiu em uma canaleta e acabou tombando por volta das 16h às 17h. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o caminhoneiro passa bem.

A carga, composta por alimentos perecíveis como morangos, batatas e frutas vermelhas, foi liberada por volta das 21h. Com isso, moradores da região se aglomeraram no local e chegaram a entrar na carreta para recolher os produtos.

O caso chamou a atenção de quem passava pela rodovia e gerou movimentação intensa nas proximidades do acidente.

Fonte: Jornal de Teófilo Otoni