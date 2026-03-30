Morador de Pocrane compra ‘iPhone’ que funciona com pilhas

POCRANE (MG) – Um morador de Pocrane passou por uma situação inusitada após comprar um celular pela internet e receber um produto diferente do anunciado.

Segundo o consumidor, o aparelho foi vendido como um iPhone, mas funciona com pilhas e possui autonomia de cerca de 10 minutos de uso.

De acordo com o relato, o celular chega a ligar e executar funções básicas enquanto há carga, porém exige trocas constantes de pilhas, o que inviabiliza o uso no dia a dia.

Ao perceber a situação, o morador afirmou ter se sentido enganado e informou que já entrou em contato com o vendedor para solicitar o estorno do valor pago. Até o momento, ele aguarda retorno e não descarta buscar medidas legais caso o problema não seja resolvido.

O caso acende um alerta para consumidores sobre os riscos de compras online. Especialistas orientam verificar a reputação do vendedor, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e conferir a procedência do produto antes de finalizar a compra.

Com informações do Diário de Pocrane