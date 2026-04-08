MG: mãe invade escola e agride professor em Governador Valadares

Ainda segundo registro da PM, a vice-diretora retirou a mulher da escola. Em seguida, após a expulsão da mulher, o companheiro dela invadiu a escola, “com agressividade, e correu atrás do professor, tentando agredi-lo com socos e conseguindo desferir um empurrão”.

À Polícia Militar, o professor disse que o companheiro da mulher segurava algo na cintura no momento das agressões. Não foi confirmado se era uma arma.

Conforme boletim de ocorrência, o homem fugiu da escola “muito nervoso” ao saber que a PM estava sendo acionada. Na saída, ele deu um soco em uma porta na entrada da instituição, quebrando o vidro.

Quando a PM chegou no local, o casal não estava mais na escola.

Secretaria de Educação

Em nota, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) afirmou que “não tolera qualquer forma de violência nas escolas e que coloca o bem-estar dos estudantes no centro de suas ações”. A pasta informou que, diante do ocorrido, a instituição de ensino atuou de imediato e acionou a Polícia Militar.

A SEE-MG informou que o Conselho Tutelar foi acionado e que, por meio da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Governador Valadares, tem prestado apoio ao professor agredido.