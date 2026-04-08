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MG: mãe invade escola e agride professor em Governador Valadares

Mulher alegou que viu o filho sendo agredido por outro aluno, conforme boletim de ocorrência. O companheiro dela também agrediu a vítima

Um professor de educação física da Escola Estadual Israel Pinheiro, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, foi agredido com unhadas pela mãe de um aluno e pelo companheiro dela. O caso ocorreu dentro da instituição nessa segunda-feira (6/4).

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher entrou na escola pelo acesso dos funcionários e interrompeu a aula alegando que o filho dela havia sido agredido por outro aluno.

De acordo com o registro policial, o professor agredido relatou que estava dando aula de educação física para crianças quando um dos alunos tomou a bola de outro, que começou a gritar. Nesse momento, a mãe de um dos estudantes invadiu a escola, foi até a quadra e interrompeu a aula. Segundo a vítima, a mulher chamou atenção dos alunos. O professor disse à PM que não entendeu ao certo o que ela falou, visto que é venezuelana.

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