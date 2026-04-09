Menor é apreendido por adulteração de veículo no bairro Esperança

CARATINGA – Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (7), suspeito de envolvimento com adulteração de sinal identificador de veículo no bairro Esperança.

De acordo com a PM, a ocorrência teve início após denúncia informando sobre um possível veículo clonado na região. Diante das informações, equipes do 62º Batalhão deslocaram-se até o local indicado, onde localizaram e abordaram a motocicleta suspeita.

Durante a verificação, os militares constataram irregularidades nos sinais identificadores do veículo. Após consultas, foi identificado que a motocicleta original era proveniente de leilão, confirmando a adulteração.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de responsável legal, para as providências cabíveis. O veículo foi removido para um pátio credenciado.

Foi apreendida uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125, de cor azul.

A Polícia Militar destaca que a ação reforça o combate à clonagem de veículos e crimes relacionados, contribuindo para a segurança da população.