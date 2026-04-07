Loja de calçados é alvo de bandidos em Caratinga

Na madrugada dessa terça-feira(7), a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial, localizado na Avenida Olegário Maciel, centro de Caratinga.

A Polícia Militar foi acionada via empresa de monitoramento, que informou sobre a sinalização de invasão na loja. No local, os militares constataram que a porta de vidro do estabelecimento havia sido danificada, apresentando diversos estilhaços ao solo, sendo possível visualizar uma das pedras utilizadas no arrombamento, bem como moedas espalhadas pela calçada.

Diante dos fatos, foi acionada a perícia técnica, que compareceu ao local e realizou os trabalhos periciais.

Por meio das imagens do sistema de monitoramento, foi possível verificar que dois indivíduos participaram do delito.

Em determinado momento, os autores arremessaram pedras contra a porta de vidro do estabelecimento, vindo a danificá-la completamente. Em seguida, adentraram ao local e subtraíram quatro pares de tênis e a gaveta do caixa, contendo dinheiro.

Após análise das imagens, um dos autores foi identificado.

A Polícia Militar segue em rastreamento para efetuar a prisão dos envolvidos.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar no combate à criminalidade e na pronta resposta às ocorrências.

A Polícia Militar reforça que a participação da comunidade é fundamental e conta com o apoio da população, que pode contribuir com informações de forma anônima pelos telefones 190 (emergência) e 181 (Disque Denúncia Unificado).