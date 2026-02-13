Jovem é preso e adolescente apreendida por tráfico de drogas no Centro de São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Um jovem de 19 anos foi preso e uma adolescente de 14 anos apreendida na manhã desta terça-feira (11), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Centro da cidade.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento na Rua Ipatinga. De acordo com as informações repassadas, os militares visualizaram o jovem entregando uma substância semelhante ao crack a outro indivíduo. Ao notar a presença da viatura, o suposto comprador dispensou o entorpecente e fugiu do local.

Ainda segundo o registro, o suspeito correu para dentro da própria residência, sendo acompanhado pela equipe policial.

Durante buscas no imóvel, foram localizadas 79 pedras de substância semelhante ao crack, uma bucha de maconha, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, um documento de identidade que, conforme apurado, era utilizado como garantia de pagamento, além de R$ 470 em dinheiro e seis dólares em cédulas.

O jovem recebeu voz de prisão e a adolescente foi apreendida. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Inhapim, juntamente com o material recolhido, para as providências legais cabíveis.