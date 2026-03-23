Jovem é preso com 219 pinos de cocaína em Caratinga

No final da noite desse domingo(22), a Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 22 anos por tráfico ilícito de drogas, no bairro Esplanada, em Caratinga.

A ação ocorreu após a equipe Tático Móvel receber denúncia sobre comercialização de entorpecentes em via pública, na Rua Radialista Nailton Gomes. Diante da denúncia, os militares realizaram incursão a pé e monitoramento do local.

Durante a vigilância, foi possível visualizar o autor realizando a venda de drogas, sendo então realizada a abordagem. No momento da intervenção, o suspeito tentou fugir, porém foi rapidamente contido pela equipe policial.

Com o autor, foram localizados diversos materiais ilícitos, confirmando a prática do tráfico de drogas, sendo 219 pinos de cocaína, um tablete de maconha, R$ 223,00 e diversas embalagens vazias utilizadas para acondicionamento de drogas

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.