Jovem é flagrado com revólver durante abordagem em Ipanema

IPANEMA – Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (15) por porte ilegal de arma de fogo, durante uma abordagem realizada na Rua José Magalhães de Lacerda, em Ipanema.

Segundo informações da ocorrência, militares faziam patrulhamento pela região quando perceberam um veículo VW/Virtus prata em atitude suspeita.

No momento da abordagem, o passageiro desembarcou rapidamente do automóvel e saiu correndo, levando um objeto na cintura, o que levantou suspeitas da equipe policial.

Durante a perseguição, os militares visualizaram o momento em que o suspeito arremessou uma arma de fogo ao solo antes de continuar a fuga.

O jovem acabou sendo alcançado, contido e preso em flagrante.

No local, foi apreendido um revólver Taurus calibre .32 carregado com três munições intactas do mesmo calibre.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito assumiu a propriedade da arma durante a abordagem.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.