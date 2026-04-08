Jovem da zona rural de Bom Jesus do Galho é flagrado com barras de maconha em Ipatinga

IPATINGA – Dois indivíduos, de 23 e 50 anos, foram presos pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (7), suspeitos de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas no bairro Iguaçu. A ocorrência teve início após informações de que um passageiro de um ônibus intermunicipal transportava entorpecentes.

De acordo com a PM, o jovem, apontado como morador de Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho, estaria em um coletivo com destino a Coronel Fabriciano, carregando uma caixa com forte odor de maconha. Diante da denúncia, equipes iniciaram rastreamento e tentaram abordar o ônibus na BR-381.

Antes da interceptação, o suspeito desembarcou no bairro Iguaçu e embarcou em um veículo de passeio. O automóvel foi localizado e abordado pelos militares, que encontraram dois ocupantes.

Durante as buscas, foi localizada uma caixa contendo três barras e uma grande porção de maconha, já fracionada e pronta para comercialização. O suspeito que veio de Revés do Belém afirmou ter transportado o material a pedido de terceiros, mas não deu detalhes, se recusando a dizer quem lhe entregou a caixa contendo droga.

O condutor do veículo apresentou versões contraditórias sobre a corrida e, segundo a polícia, possui registro anterior por tráfico de drogas. Ainda durante a ação, foi apreendido com um dos envolvidos um cartão bancário em nome de terceiro, sem origem esclarecida.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. O veículo utilizado, um Fiat Uno prata, foi removido para um pátio credenciado.

Foram apreendidas três barras de maconha, diversas porções da mesma substância já fracionadas, dois aparelhos celulares e um cartão bancário em nome de terceiro.

A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.